Grote accountants ’op de goede weg’ met verbeteren kwaliteit

De financiële waakhond vindt dat de inzet van kwaliteitswaarborgen om bijvoorbeeld vroegtijdig problemen op te sporen in het controlewerk van de accountants nog kan worden versterkt.

Deloitte, PwC, KPMG en EY, die ook wel de Grote Vier worden genoemd, liggen al jaren onder een vergrootglas na een reeks schandalen. Bijvoorbeeld bij de geruchtmakende boekhoudfraude bij Ahold, het faillissement van Imtech en de grote financiële problemen van woningcorporatie Vestia speelde gebrekkig toezicht op de financiële verslaglegging een sleutelrol.

Voorbeeldgedrag

De AFM ziet dat de accountantskantoren inmiddels planmatig sturen op continue kwaliteitsverbetering binnen hun organisaties. De besturen van de organisaties tonen bijvoorbeeld goed voorbeeldgedrag en nemen volgens de toezichthouder besluiten die in lijn zijn met een kwaliteitsgerichte cultuur. Afgelopen tijd heeft de AFM ook gekeken naar de wijze waarop Deloitte, PwC, KPMG en EY kwaliteitswaarborgen inzetten. Hier is ruimte voor versterking, is de conclusie. Zo kunnen de organisaties op dit vlak hun beleid aanscherpen, de uitvoering ervan versterken en besturen kunnen hun inzicht in de uitvoering vergroten.

De studie spitste zich toe op de randvoorwaarden van een goede kwaliteit. De kwaliteit van de wettelijke controles zelf is niet onderzocht. Daarmee is het onderzoek een tussenstap. De accountantsorganisaties zijn volgens de AFM al sinds 2014 gestructureerd bezig om de kwaliteit van hun wettelijke controles te verbeteren. Dat is van groot maatschappelijk belang, benadrukt de toezichthouder. Beleggers, banken en andere belanghebbenden moeten kunnen vertrouwen op jaarrekeningen die door accountants zijn gecontroleerd.