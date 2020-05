Man wil €400 na onrechtmatige blokkade creditcard, krijgt €5

Een creditcard mag niet direct worden geblokkeerd als een automatische incasso mislukt. Ⓒ Hollandse Hoogte / Ikon Images

Amsterdam - Zes hele dagen kon een man geen gebruik maken van zijn American Express Gold Card, nadat een automatische incasso was mislukt. Daarop had het bedrijf de kaart niet meteen moeten blokkeren, vindt klachteninstituut Kifid. Maar de $440 gederfde inkomsten en een schadevergoeding voor de stress hoeft American Express hem niet over te maken.