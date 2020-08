VS schrappen groot deel bestelling beademingsapparaten Philips

Philips gaf geen reden voor het besluit van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid om de rest van de bestelling te schrappen. Het bedrijf had juist de productie van beademingsapparaten in de VS sterk opgeschroefd om zo aan de grote vraag vanwege het coronavirus te kunnen voldoen. Met de oorspronkelijke deal was bijna 647 miljoen dollar gemoeid.

Philips zegt dat het terugtrekken van de Amerikaanse order de financiële prestaties in dit jaar zal raken. De onderneming rekent nu op een bescheiden vergelijkbare omzetgroei, met een operationele winstmarge die ongeveer gelijk zal zijn aan vorig jaar. Eerder werd op een hogere marge gerekend. Topman Frans van Houten zegt dat de orderportefeuille van Philips nog altijd solide is.