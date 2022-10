Dennenbos moet wijken om uitbreiding fabriek Tesla nabij Berlijn

Volgens het Amerikaanse bedrijf van topman Elon Musk zijn de vergunningen voor het vrijmaken van de benodigde grond al verkregen. Tesla werkt nog aan een aanvraag voor de bouwwerkzaamheden.

Productie

In Brandenburg rollen nu al 2000 Tesla's per week van de band. De productie ging er pas eerder dit jaar van start. Het is de enige plek in Europa waar Tesla auto's maakt. De onderneming wil er straks ongeveer een half miljoen auto's per jaar in elkaar zetten, wat zou neerkomen op bijna 10.000 wagens per week.

In de Duitse fabriek werken nu al meer dan 7000 mensen. Het streven is om dat aantal met de geplande uitbreiding te verhogen tot 12.000. Mogelijk zijn er later nog meer mensen nodig, heeft Tesla ook al gezegd.