’Grote animo om mee te doen met beursgang bedrijf Jack Ma’

Dat is 12 procent meer dan de vorige prognose van 250 miljard dollar. De inschatting is verhoogd wegens de grote vraag naar de aandelen bij beleggers, zeggen bronnen tegen persbureau Bloomberg.

De Chinese miljardair Jack Ma wil met de beursgang zeker 35 miljard dollar ophalen. Daarmee zou het de grootste beursgang ooit zijn. Het record is momenteel nog in handen van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco, met 29 miljard dollar. Ant wil de opbrengst van de aandelenverkoop gebruiken om zijn activiteiten uit te breiden en onderzoek en ontwikkeling te financieren. Het is nog niet duidelijk wanneer het bedrijf naar de beurs wordt gebracht.

Ant is onder meer eigenaar van de betaaldienst Alipay, de Chinese tegenhanger en veel grotere variant van PayPal. Alibaba heeft een belang van 33 procent in Ant. Beide bedrijven komen uit de koker van Jack Ma.