Olieprijs loopt op na OPEC-deal over opvoeren productie

De olieproducerende landen en zijn bondgenoten, waaronder Rusland, samen OPEC+ genoemd, zouden het eens zijn geworden om in totaal van september tot december dagelijks 2 miljoen extra vaten op de markt te gaan brengen, zo meldt Reuters op basis van bronnen bij de onderhandelingen.

Bekijk ook: Shell geeft gas op aarzelende AEX

De maandelijkse toename bij de OPEC zou daarbij minder dan 500.000 vaten per dag zijn. Vooraf werd overwegend uitgegaan van een stijging met 500.000 vaten. De onderhandelingen over de details zijn nog gaande, aldus de ingewijden.

Volgens Jos Versteeg, analist bij InsingerGilissen, is er toch nog steeds terughoudendheid bij veel leden van de OPEC. Hij wijst er op dat in Amerika, China en in de eurozone het economisch weer de goede kant op, maar dat er onzekerheid is over landen waar het aantal besmettingen weer fors is opgelopen mede als gevolg de deltavariant.

Coronabeperkingen

Met de sterke stijging van de olieprijzen in de voorbije maanden en het terugdraaien van de coronabeperkingen is er weer ruimte voor een productieverhoging. De OPEC is al bezig om de productie tot en met juli geleidelijk op te voeren.

Afgelopen jaar zette de OPEC het mes nog diep in de productie, na de uitbraak van coronacrisis. Door de lockdowns wereldwijd daalde de vraag naar olie scherp en gingen de prijzen van het zwarte goud ook hard omlaag.

Bij de pomp is goed te merken dat de olieprijzen stevig in de lift zitten. Voor een liter Euro 95 moet een autobezitter momenteel al bijna €2 per liter afrekenen.