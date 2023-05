Onderzoek: Nederlanders geven door hoge inflatie minder aan goede doelen

Volgens het rapport geeft 81 procent van de Nederlanders van 18 jaar of ouder donaties aan goede doelen en maatschappelijke organisaties. Maar daarvan geeft wel bijna de helft aan dat als eerste wordt gesneden in het donatiebudget wanneer de eigen uitgaven moeten worden beperkt vanwege de hoge kosten voor levensonderhoud.

Dat heeft tot gevolg dat het aandeel donateurs dat jaarlijks tussen de 50 en 250 euro of zelfs meer dan 250 euro aan goede doelen geeft met respectievelijk 8 en 7 procentpunt is gedaald. Daar staat dan weer tegenover dat het aandeel donateurs dat tot 50 euro geeft is toegenomen van 44 naar 56 procent van alle gulle gevers. Verder geeft bijna de helft van de Nederlanders aan meer te willen doneren als hun budget dat toe zou laten.

Het onderzoek stelt ook dat er een verschuiving is te zien in het aantal goede doelen waaraan mensen geven en dat losse donaties aan populariteit winnen in vergelijking met periodieke donaties en inzamelingsacties. Wel blijft de top drie categorieën waaraan het meest gegeven wordt onveranderd. Het gaat dan om goede doelen voor gezondheid, zorg en welzijn, gevolgd door humanitaire hulp en mensenrechten en daarna natuur, milieu en dieren. Er wordt het liefst gegeven aan doelen die binnen de eigen landsgrenzen impact maken.

„Hoewel veel Nederlanders hun donatiebudget noodgedwongen hebben teruggeschroefd, is de bereidheid om te doneren bij Nederlanders nog steeds opvallend groot. Uit ons onderzoek blijkt dat veel Nederlanders die niet doneren dit nalaten omdat zij vinden dat goede doelen te veel geld uitgeven aan interne zaken of dat zij geen vertrouwen hebben dat hun geld goed terecht komt”, aldus een toelichting in het rapport.