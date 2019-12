Handig! 5 geldzaken die je deze kerst moet regelen

De redactie van De Financiële Telegraaf helpt je graag met je geldzaken onder de kerstboom.

Welke zorgverzekering heb je volgend jaar nodig?

Zelfs als je goed zit bij je huidige verzekeraar, is het goed om hierover na te denken. Misschien heb je komend jaar een aanvullende polis nodig, bijvoorbeeld omdat je kind gaat beugelen, of ben je oververzekerd met dekkingen die je helemaal niet nodig hebt. Hoe zit het eigenlijk met je eigen risico? Misschien kan dat omhoog, en kun je daarmee een lagere premie krijgen. En zijn je kinderen wel meeverzekerd met de best verzekerde ouder?

Alles uitzoeken? Klik hier om de premies van alle basisverzekeringen te vergelijken, lees hier nog even vier dingen om dit jaar extra op te letten en bekijk hier het overzicht van de meest gestelde vragen (en antwoorden) op ons zorgspreekuur.

Let op: als je een nieuwe verzekering zoekt, moet je je oude polis dit jaar nog opzeggen. Je hebt dan de hele maand januari om een nieuwe verzekering af te sluiten.

Moet je dit jaar nog een grote uitgave doen?

Op 1 januari kijkt de Belastingdienst hoeveel vermogen je hebt. Zou toch jammer zijn als je dan nét boven de drempel van €30.846 uit komt en dus vermogensrendementsheffing moet betalen. Of als je verder boven die grens zit dan strikt noodzakelijk.

Dus mocht je bank het goed vinden dat je je hypotheekrente vooruit betaalt, en je kunt het je veroorloven zonder in je noodreserves te tasten, dan is dat misschien wel een goed idee. Net zoals het doen van een schenking – daarmee zorg je er bovendien voor dat de erfbelasting straks lager uitvalt. En je kunt je kinderen helpen te sparen voor een huis.

En wil je zelf een huis kopen? Hou dan rekening met de nieuwe leennormen van 2020 – die misschien gunstiger voor je uitpakken – en met de nog altijd lage, en volgens sommigen nog verder dalende, hypotheekrente.

Bekijk ook: Vijf geldtips voor een positieve jaarafsluiting

Haalt je huwelijk het nieuwe jaar?

December is dé maand om de liefde te maken of te breken. Stelletjes kruipen in de donkere dagen extra dicht tegen elkaar aan – 25 september is niet voor niets de dag met de meeste verjaardagen – óf een huwelijk spat uit elkaar als een honderdduizendklapper in de nieuwjaarsnacht. Voor die stellen is januari de ’scheidingsmaand’.

Dat laatste kan deze winter wel eens heel anders uitvallen. Vanwege nieuwe alimentatieregels kan het lonen om dit jaar nog een scheiding aan te vragen. Ook goed om te weten: de Belastingdienst moet binnenkort waarschijnlijk soepeler omgaan met co-ouders.

Hoe staat je bedrijf ervoor?

Op persoonlijk vlak kun je slim met geld schuiven voor het eind van het jaar, maar als je ondernemer bent zijn er nog veel meer fiscale mogelijkheden. Je kunt ervoor kiezen om dividend uit te keren, of juist niet, je moet nadenken over je pensioen, enzovoorts. Alle tips voor ondernemers staan hier op een rij.

Mocht je een werknemer willen ontslaan, denk dan na over de nieuwe arbeidsmarktwet WAB die op 1 januari ingaat, en die volgens sommige experts een ontslag eenvoudiger maken. Flexkrachten worden door die wet juist duurder.

Hoe ga je volgend jaar de weg op?

Als je in de laatste dagen de kans krijgt om een elektische auto te leasen, doe het dan – de bijtellingsregels gaan in 2020 op de schop voor nieuwe leasebakken met een stekker. Dat scheelt honderden tot duizenden euro’s.

Koop je je eigen auto, dan heb je nog tot 1 juli voor er nieuwe regels komen rond de bpm. Er is alleen nog flink wat onenigheid over wat die regels voor de verkoopprijzen van auto’s betekenen.

Mocht je je oog hebben laten vallen op een speed-pedelec, zo’n opgevoerde fiets die 45 kilometer per uur haalt, dan moet je wat langer rekenen. Want ja, mensen rennen ervoor naar de showroom, maar je raakt een eventuele royale reiskostenvergoeding juist kwijt als je gaat leasen.

Hoe je de laatste tien dagen van het jaar ook doorbrengt: laat je niet opjagen door deadlinestress of door de druk om het allemaal perfect te doen. Prettige feestdagen!