Koffiemaker JDE ziet groei bij thuisverkoop, stabiele omzet

In het afgelopen half jaar steeg de omzet bij JDE Peet’s naar €3,2 miljard, een stijging met een 0,7%. De organische omzetgroei ging 4,2% omhoog. Vooral de thuisverkoop droeg daar sterk aan bij met een plus van 4,9%. Daar stond een omzetgroei van 0,7% voor de tak die buitenshuis koffieproducten levert aan bijvoorbeeld de horeca en bedrijven tegenover. Dat onderdeel werd, mede door kostenbesparingen, wel weer winstgevend.

Winstgevendheid

Bij de winstgevendheid was ook een verbetering zichtbaar over de eerste zes maanden van 2021. De onderliggende winst kwam uit op €446 miljoen tegen €393 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Die winstsprong bereikte het bedrijf onder meer door de schuldenlast terug te brengen, wat zorgde voor minder kosten.

Ceo Fabien Simon benadrukte in een toelichting positief gestemd te zijn om de doelstellingen voor het gehele jaar te gaan behalen. De koffiemaker handhaaft de verwachting van een organische omzetgroei van 3% tot 5%.

Volgens Simon heeft de koffiemaker ook last van het tekort aan grondstoffen en verpakkingsmaterialen. ,,En dat zal ook nog wel even duren, maar we hebben ingrijpende maatregelen genomen als het gaat om efficiency en kostenbeheersing.”

De topman verwacht niet dat consumenten binnenkort meer zullen betalen voor hun kopje koffie. ,,Dat gaat nog twee tot drie kwartalen duren.”