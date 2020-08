Europese taxatieregels jagen huiseigenaren op kosten

Dat concludeert de Vereniging Eigen Huis (VEH), die toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) oproept op te komen voor Nederlandse huiseigenaren.

Vanaf juni volgend jaar moet een huiseigenaar voor iedere nieuwe hypotheek of wijziging van zijn lopende hypotheek een traditioneel taxatierapport laten maken. Dit is dan bijvoorbeeld het geval bij een verbouwing of bij het oversluiten van de hypotheek vanwege rentevoordelen. Zo’n rapport is vele malen duurder dan de werkwijze nu waarbij in veel gevallen sprake is van een modelmatige taxatie. Soms is een waardebepaling in zijn geheel niet nodig.

Volgens de VEH kost een fysiek taxatierapport, waarbij de taxateur het hele huis opmeet en beoordeelt, 400 tot 500 euro. Als dit straks voor elke hypotheekwijziging nodig is, loopt de rekening snel op. Dit terwijl je niets aan die taxaties hebt, concludeert de vereniging, die spreekt van een disproportioneel zware maatregel voor de Nederlandse hypotheekmarkt.

’Ingreep nodig’

DNB moet voor eind augustus bij de Europese bankautoriteit EBA aangeven of het op elementen van de richtlijn wil afwijken. Dit is volgens de huiseigenarenvereniging mogelijk, omdat er geen sprake is van wetgeving. „Omdat de Europese richtlijn alleen van toepassing is op banken mogen verzekeraars en regiepartijen wel modelmatige waardebepalingen blijven accepteren”, aldus de VEH. „Deze marktverstoring is een argument om voor een afwijking van de taxatierichtlijn te pleiten.” Volgens de VEH lijkt het er echter niet op dat DNB in actie wil komen.

Een woordvoerder van DNB was vooralsnog niet bereikbaar voor commentaar. In Het Financieele Dagblad stelt een zegsman van de centrale bank wel dat de toezichthouder waarde hecht aan een „geharmoniseerde toepassing van Europese wetgeving in heel Europa”, maar wil verder niet ingaan op de kwestie.