Corona kost Europese luchtvaart miljarden meer dan gedacht

Dat blijkt uit een nieuwe raming van de internationale brancheorganisatie IATA, die tijdens een bijeenkomst in Singapore bekend werd gemaakt. In een vorige raming ging IATA uit van een schade van $29 miljard.

Vooral vluchten van en naar China worden momenteel door het virus hard geraakt, maar de epidemie en daarmee de problemen verspreiden zich ook in rap tempo naar andere regio’s.

China

IATA schetste in een update over de marktverstoringen een aantal scenario’s. In het gunstigste geval zou de verspreiding van het virus relatief snel kunnen worden ingedamd. De vraag naar tickets zou in dit geval met zo’n 11 procent inzakken, wat zal resulteren in een impact op de omzet van 63 miljard dollar. Een derde daarvan komt op rekening van China, waar de omzet bijna een kwart lager zal zijn.

De klap voor Italië is met een geraamde omzetdaling van 24 procent, in dezelfde orde van grootte. In Europa, exclusief de grote economieën Duitsland, Frankrijk en Italië, zal de omzet van de luchtvaartsector 7 procent dalen.

Nederland

In een tweede scenario wordt uitgegaan van een uitgebreide verspreiding van het virus in alle markten waar momenteel minstens tien besmette gevallen bekend zijn. In dat geval zal de passagiersstroom in Europa ook bijna een kwart inzakken. Dat gaat dan om Nederland, Oostenrijk, Frankrijk, Italië, Duitsland, Noorwegen, Spanje, Zwitserland, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

In Azië is de impact vergelijkbaar, aangezien daar nu al sprake is van grote verstoringen. In Noord-Amerika zadelt het virus de maatschappijen in het zwartste scenario op met een omzetverlies van dik 21 miljard dollar, aldus IATA. Alles bij elkaar zakt de omzet wereldwijd naar schatting met 113 miljard dollar in.

IATA-baas Alexandre de Juniac benadrukt dat veel luchtvaartmaatschappijen hun capaciteit verminderen en noodmaatregelen treffen om de kosten te verlagen. Hij pleit voor belastingverlagingen en andere maatregelen om de kosten te drukken zoals ingrepen bij start- en landingsrechten en het verlagen van heffingen om daarmee luchtvaartmaatschappijen te helpen. „Het zijn buitengewone tijden.”