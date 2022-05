Máxima maakt tranen los bij ondernemers

Sterren

Mad-Men acteur Jon Hamm nerveus door regels voor ontmoeting prins William

Jon Hamm heeft eerder deze maand oog in oog gestaan met prins William en diens vrouw Catherine. De Mad Men-acteur was van tevoren erg nerveus voor de ontmoeting tijdens de première van Top Gun: Maverick. Dat had vooral te maken met alle regels waaraan hij zich moest houden.