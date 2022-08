Laadpalenmaker Alfen ziet nog jaren ’substantiële groei’

Financieel

Tekort aan componenten raakt groei TKH

Het Twentse technologieconcern TKH rekent op een groei van zijn winst met een vijfde tot een kwart voor 2022 ondanks toenemende tekorten aan componenten in alle markten waar het actief is. Dat heeft het bedrijf bij de presentatie van de cijfers over het eerste halfjaar dinsdagochtend gemeld.