Tik voor Unibail op sterke beurs

De AEX staat om vijf voor elf 1,2% hoger op 645,1 punten. Vorige week verloor de beursindex nog 3,5%. De AMX klimt 1% tot 970,6 punten.

De overige Europese beurzen herstellen ook deels van de verliezen van vorige week. De Britse FTSE, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 winnen respectievelijk 0,8%, 1,3% en 0,9%.

In Azië zat de stemming er vanochtend ook goed in. De Japanse Nikkei-index sloot 1,6% hoger.

De indexfutures wijzen op een 0,8-1,1% hogere opening van de Amerikaanse beursgraadmeters om half vier vanmiddag, na de verliezen van 2% op vrijdag.

Beleggers trekken zich mogelijk op aan een paar lichtpuntjes in de levering van coronavaccins, nadat vorige week tal van tegenvallers naar buiten kwamen. Financieel en operationeel directeur Sierk Poetting van BioNTech zei in het Duitse blad Der Spiegel dat in het tweede kwartaal tot 75 miljoen dosis eerder naar de EU kunnen gaan. Eerder maakte AstraZeneca al bekend de EU in februari en april niet 31 miljoen, maar 40 miljoen van de afgesproken 80 miljoen doses van zijn coronavaccin te leveren.

Beleggers houden ook de strijd tussen kleine beleggers en hedgefondsen rond de Amerikaanse gamewinkel GameStop en bioscoopketen AMC in de gaten. Particuliere beleggers moedigen elkaar via internetforum Reddit aan om de koersen van deze bedrijven op te drijven met als doel grote hedgefondsen die speculeren op een koersdaling met grote verliezen op te zadelen. Zondag werd via Reddit opgeroepen tot het stuwen van de zilverprijs, wat leidde tot een flinke stijging van de prijs van het edelmetaal.

Bij de Nederlandse hoofdfondsen gaat techinvesteerder Prosus met een winst van 3,4% aan kop.

Chipmachinefabrikant ASML pakt er 2,5% bij.

Betalingsverwerker Adyen stijgt 2,2%.

Unilever klimt 0,9%. Het levensmiddelenconcern is volgens persbureau Bloomberg van plan een aantal van zijn beautymerken, goed voor een jaaromzet van $600 miljoen, te verkopen.

Unibail-Rodamco-Westfield staat met een verlies van 5,7% stevig onderaan. De vastgoedbelegger moet vanwege strengere coronamaatregelen winkelcentra in Frankrijk weer tijdelijk sluiten.

Shell levert 0,8% in, mogelijk op het bericht dat ExxonMobil en Chevron vorig jaar naar verluidt verkennende gesprekken over een samengaan hebben gevoerd.

Bij de middelgrote fondsen staat de toeleverancier aan de chipsector Besi met een plus van 2,2% bovenaan. Optiekketen GrandVision volgt met een vooruitgang van 1,8%.

Smallcap BAM wint 0,7%, na het binnenhalen van een opdracht van circa €200 miljoen om in het VK de Sky Studios Elstree te bouwen. Dat moet het meest duurzame film- en tv-studiocomplex ter wereld worden.

Renewi klimt op de lokale markt 2,2%. De afvalverwerker meldde in het derde kwartaal slechts beperkt last te hebben gehad van de aangescherpte coronamaatregelen.

Inpost, dat vorige week sucesvol debuteerde op het Damrak, stijgt 0,8%. Het Poolse bedrijf gaat sommige leveringen van Amazon in eigen land afhandelen via zijn pakketkluisjes.

