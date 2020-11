Philips-baas Van Houten: ’Gezondheidsdata Nederlanders permanent in cloud’

Frans van Houten denkt dat Nederland er goed aan zou doen om een gezondheidsdatacloud te realiseren. „Dat kan allemaal heel goed met privacy en cyberveiligheid.” Ⓒ DIJKSTRA BV Philips Koninklijke 42.555 -0.32 %

Amsterdam - Nederland zou de uitwisseling van patiëntengegevens, die is opgezet om de coronapandemie te bestrijden, moeten omzetten in een permanente gezondheidscloud. Daarvoor heeft Philips-topman Frans van Houten woensdag gepleit in een gesprek met journalisten.