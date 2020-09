Sober afscheid Wim van de Donk

V.l.n.r. Wim van de Donk, Jan Melis, oud-directeur Efteling, en Charles de Mooij, directeur Noord-Brabants Museum. Ⓒ FOTO’S HENK VAN ESCH

De commissaris van de koning in Noord-Brabant Wim van de Donk had zich waarschijnlijk een jaar geleden een ander afscheid voorgesteld. Zondag konden slechts vijftig gasten zijn laatste dag op het provinciehuis in Den Bosch bijwonen.