’Overleg voor versoepeling sneltest KLM-stewardessen’

Dat melden bronnen aan De Telegraaf. KLM kan verre vluchten vanaf zaterdag niet meer uitvoeren, als dan de aangescherpte testplicht van het kabinet ingaat. Topman Pieter Elbers van KLM wil graag een alternatief dat werkbaar is voor de luchtvaartmaatschappij.

Incubatietijd

Donderdag stelde Elbers in De Telegraaf dat de sneltest niet bruikbaar is, vanwege de incubatietijd van het coronavirus. Vliegend personeel kan daardoor in het buitenland positief testen, terwijl de besmetting in Nederland opgelopen is. De KLM-topman is voorstander van een test vlak voor vertrek, waardoor er bij een positieve test nog ander personeel opgeroepen kan worden om de vlucht uit te voeren. In andere landen is vliegend personeel uitgezonderd van zo’n sneltest.

KLM moet zelf met een veilig alternatief voor de verplichte sneltest voor crewleden komen, aldus minister Van Nieuwenhuizen vrijdagmorgen. „Ik laat het echt even aan de KLM en het RIVM. Als zij samen een veilige manier weten te vinden, ben ik er heel erg blij mee”, zegt de bewindsvrouw. „Maar als dat niet zo is, kunnen we dat risico niet nemen.”

Linkse partijen

Het ministerie van Infrastructuur heeft niet overlegd met de luchtvaartmaatschappij over de praktische gevolgen van het RIVM-advies, zo melden bronnen aan De Telegraaf. Tot dusverre was dat meestal wel het geval. De ondernemingsraad van KLM stelt dat er politiek bedreven is over de rug van KLM-medewerkers, omdat de linkse partijen overgehaald moesten worden om de invoering van de avondklok.