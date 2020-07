Tesla-topman Musk klopt aan deur top tien rijkenlijst

In de afgelopen zes maanden is het vermogen van Musk meer dan verdubbeld: van $35 miljard naar $63 miljard. Daarmee is hij in een rap tempo opgeklommen naar de twaalfde plek in de dagelijks bijgehouden rijkenlijst van Bloomberg.

Vooral in de voorbije weken maakte Tesla op de beurs een prachtige rit omhoog na positieve berichten over onder meer de productie. De fabrikant van elektrische wagens is in beurswaarde zelfs autogigant Toyota voorbijgestreefd.

Musk heeft dit jaar zijn gram gehaald op de somberheid van veel analisten in het afgelopen jaar. Met de geplande bouw van een megafabriek in Duitsland timmert hij flink aan de weg.

Amazon-topman Jeff Bezos blijft onbedreigd op de eerste plaats staan. Zijn vermogens ging donderdag nog eens bijna $5 miljard omhoog naar een ongekende $183 miljard.