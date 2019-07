Natuurrampen en crash Boeing raken Swiss Re

De winst van Swiss Re kwam uit op 953 miljoen dollar, een daling van 5 procent. Analisten hadden na een slecht eerste kwartaal op een grotere winstval gerekend. De onderneming haalde wel meer op aan premies. Die gingen met een kleine 8 procent omhoog tot 18,2 miljard dollar.

Bij de schade- en ongevallenverzekeringentak had Swiss Re last van tyfoon Jebi en van overstromingen, hagel en storm in Australië. Ook had Swiss Re te lijden onder kosten door de crash van een Boeing 737 MAX van Ethiopian Airlines en het sindsdien aan de grond houden van dat type vliegtuig.