Smartphone moet langer meegaan

— Ze kosten honderden euro’s, maar na twee jaar plezier wordt de batterij van de gemiddelde smartphone al merkbaar minder. Een nieuw toestel is duur en slecht voor het milieu. En dus moet repareren eenvoudiger worden, vindt organisatie Right to Repair. In de strijd tegen de groeiende afvalbergen en voor de portemonnee van de consument zou er deze zomer een Europees ’repareerlabel’ moeten komen voor telefoons.

Door Chris Broesder Kopieer naar clipboard

Na bijna een handvol keren is het repareren van de smartphone van zijn zoon Jordan (r.) een koud kunstje voor Edu Husel. Ⓒ Robert Hoetink

