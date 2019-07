’Patiëntenstop Rotterdams ziekenhuis onacceptabel’

De Consumentenbond trekt erover aan de bel bij zorgverzekeraar VGZ via een brief, die ook aan brancheverenigingen en het Ikazia Ziekenhuis is gestuurd.

Het ziekenhuis heeft al zoveel patiënten behandeld dat het maximum aantal dat voor dit jaar is afgesproken begin juli al was bereikt. Daarom vergoedt de zorgverzekeraar geen planbare zorg meer in het Ikazia-ziekenhuis en wil VGZ dat patiënten een ander ziekenhuis zoeken.

VGZ trapt op de rem

VGZ wil hiermee voorkomen dat het ziekenhuis meer zorg levert dan afgesproken en het Ikazia stelt dat het nu eenmaal groeiende is en dat de zorgverzekeraar hier niet aan mee wil werken.

De Consumentenbond is een felle criticaster van het volumeplafond dat het Ikazia in de zomer nu al heeft bereikt. Doorgaans komt dit bij andere ziekenhuizen en zorgverzekeraars vaker voor in november of december.

’Verzekerde heeft contract’

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, hekelt de gevolgen voor verzekerden. „Dit is de omgekeerde wereld. Verzekerden gaan voor een jaar een contract aan met een zorgverzekeraar en kunnen tussentijds niet overstappen. Ze moeten er dus van uit kunnen gaan dat zij gedurende dat jaar ook daadwerkelijk van de vooraf gekozen zorgverleners gebruik kunnen maken.”

Volgens de regels van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moeten zorgverzekeraars alleen garanderen dat er voldoende goede zorg beschikbaar is. Dit valt onder hun zorgplicht. Dat betekent niet dat ze zorg in elk ziekenhuis moeten vergoeden. Spoedzorg moet in het Ikazia Ziekenhuis overigens wel gewoon vergoed worden.

’Schuiven’

Molenaar ziet liever dat de zorgverzekeraar budgetten anders verdeelt, dan patiënten naar een ander ziekenhuis te sturen. „Als het met de budgetteringen niet uitkomt, moet er geschoven worden met budgetten tussen ziekenhuizen in plaats van met verzekerden. Daarnaast gaat de argumentatie van VGZ volledig voorbij aan de keuzevrijheid van verzekerden. Discussies tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen moeten ze niet voeren over de rug van patiënten.’

De Consumentenbond wil met VGZ in gesprek over de ontstane situatie. Ze vreest dat patiënten hun behandelingen nu maanden uitstellen om te zorgen dat ze wel in hun voorkeursziekenhuis terecht kunnen.