Van Lanschot: fossiele beleggingen zijn onaantrekkelijk

Impliciet steunt Iglesias del Sol daarmee de keuze van pensioenfonds ABP om uit fossiele beleggingen te stappen. Die keuze stuit op kritiek omdat die het rendement van het fonds zou kunnen aantasten.

Maar Iglesias del Sol denkt dat er in de komende tien jaar betere rendementen haalbaar zijn bij duurzamere beleggingen. „Het IMF heeft berekend dat de CO2-prijs nu gemiddeld slechts $3 per ton bedraagt, terwijl het ook zegt dat die voor de rijkere landen $75 zou moeten zijn om de emissies fors omlaag te brengen. De fossiele sector wordt het hardst geraakt als de CO2-prijs de komende jaren fors oploopt. Het risico van stranded assets (waardeloos geworden bezittingen) is hier ook het hoogst.”

Aandelen favoriet

Iglesias del Sol deed zijn uitspraken tijdens een online presentatie met de visie van Van Lanschot Kempen op de economie en de financiële markten. Hoewel diverse aandelenindices rond records staan, denkt de beleggingsstrateeg dat aandelen het de komende jaren goed zullen blijven doen ten opzichte van andere beleggingscategoriën zoals obligaties en vastgoed.

Senior Beleggingsstrateeg Joost van Leenders ziet het ook voor komend jaar vrij positief in. „De economische groeivooruitzichten zijn goed en ik denk dat de huidige hoge inflatie van tijdelijke aard is. Ik verwacht dan ook niet dat de obligatierentes hard zullen oplopen.”

Hij ziet inflatie en rentes wel als de grootste risico’s. „Als de inflatie blijft oplopen en er een loon-prijsspiraal komt, neemt de druk op centrale banken toe om sterker op de rem te gaan staan. In Europa zal het absolute niveau van de obligatierentes geen probleem vormen, maar het gaat vooral om de verandering. Ik denk dat markten wel nerveus worden als de rente in Duitsland snel naar 1% zou gaan.”