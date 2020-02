'Virusuitbraak houdt beurzen in greep'

Vooral de Italiaanse beurs lijkt bij opening hard onderuit te gaan. In Italië is een derde persoon overleden aan het coronavirus. In totaal zijn in het noorden van Italië ruim 130 mensen besmet geraakt met het virus. In China is het aantal doden als gevolg van het coronavirus opgelopen tot 2592 mensen. Het aantal geïnfecteerden bedraagt ruim 77.000 gevallen. Het aantal doden in Zuid-Korea door het coronavirus is gestegen naar zeven. In totaal zijn 763 ziektegevallen vastgesteld in het Oost-Aziatische land.

De meeste Aziatische aandelenbeurzen lieten maandag flinke verliezen zien. Vooral de luchtvaartmaatschappijen gingen onderuit door de vrees dat mensen steeds minder gaan reizen door de virusuitbraak. De Zuid-Koreaanse Kospi eindigde 3,9 procent lager onder aanvoering van de luchtvaartmaatschappijen Korean Air Lines en Asiana Airlines. In Sydney leverde de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas 7,5 procent in.

PostNL

Bij de bedrijven PostNL kampte afgelopen jaar wederom met een krimp in de hoeveelheid te bezorgen post. Toch wist de onderneming zijn omzet op te krikken. De winst ging wel omlaag. PostNL heeft verder een deal getekend over de verkoop van zijn Italiaanse dochter Nexive en benadrukte op koers te liggen om op termijn voordeel te halen uit de recente overname van het rivaliserende postbedrijf Sandd.

Het aandeel Randstad zal mogelijk bewegen op een advieswijziging. Analisten van HSBC hebben hun aanbeveling voor de uitzender teruggeschroefd.

Arcadis

Groothandelaar en distributeur B&S Group zag de omzet afgelopen jaar opnieuw flink stijgen. Het bedrijf had wel last van de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Ook de aanhoudende protesten in Hongkong zorgden ervoor dat de vraag naar luxegoederen daar wat tegenviel. Voor dit jaar denkt B&S dat de vraag naar luxegoederen in met name Azië een tik krijgt vanwege het nieuwe coronavirus.

Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft een opdracht gekregen van 45 miljoen dollar om de verkeersstromen in de Amerikaanse staat Georgia te verbeteren. Daarbovenop volgt een onderhouds-, ontwerp- en inspectieprogramma van 15 miljoen dollar.

De euro was 1,0814 dollar waard tegen 1,0850 dollar op vrijdag. De prijs van een vat Amerikaanse olie zakte 2,3 procent tot 52,15 dollar. Brentolie kostte 2,5 procent minder op 57,03 dollar per vat.