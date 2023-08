Op muziekvakantie in Amsterdam

,,Toeristen zijn voor ons een spin-off, een extraatje”, zegt scheidend directeur Marie-Luce Bree. ,,Na corona richten we ons meer op bewoners van de stad, om hen te verleiden eens in een andere wijk te gaan kijken.”

Zo’n 600 artiesten treden op: ,,Het percentage Nederlandse musici neemt af. Dat komt doordat muziek op onze scholen was afgeschaft.”

Marie-Luce Bree in de Tolhuistuin in Amsterdam-Noord, het festivalterrein waar zo'n 50 uitvoeringen plaatsvinden. Ⓒ De Telegraaf

Een flink deel van de 200 uitvoeringen is in Amsterdam-Noord, waar op vrijdag 11 augustus het openingsconcert plaatsvindt op de Y-helling van het NDSM-terrein. Daarna barst de Amsterdamse muziekzomer los op uiteenlopende locaties, van parken, pleinen, musea, kerken en zalen, tot de ambtswoning van burgemeester Femke Halsema, forteiland Pampus, kinderboerderij ’t Brinkie en fraaie particuliere huizen.

,,Wie zich inschrijft voor zo’n concert in de huiskamer, tuin of op een dakterras, krijgt de dag ervoor pas het adres te horen”, legt Bree uit. ,,Vanwege de privacy van de bewoners. Vaak zijn het de concerten met de jongste talenten. De allerjongste is 11 jaar. Bij mensen thuis gaat het om kleine concerten, maar nooit minder dan 25 man. De mensen die hun huis aanbieden beseffen dat ze zo jonge musici de kans geven ervaring op te doen, hun schroom te overwinnen, vlieguren te maken.”

Akari Bastiaens (11) geeft een huiskamerconcert. Ⓒ Rob van Dam

Dat is in zijn algemeenheid het streven van de organisatie. ,,Alle artiesten bij ons zijn niet ouder dan 35 jaar.” Een aantal deelnemers komt van bekende muziekwedstrijden als het Prinses Christina Concours, het Nederlands Vioolconcours en het Koninklijk Concertgebouw Concours, dat Nikola Meeuwsen (21) al won in 2014. Vorig jaar won hij ook de Grachtenfestival Prijs, wat hem dit jaar Artist in residence maakt. Ofwel: de grote held van Grachtenfestival 2023. Zodoende speelt hij tijdens de opening en het slotconcert van 20 augustus in het Westerpark.

Nikola Meeuwsen. Ⓒ Melle Meivogel

Beide concerten zijn gratis, net als ruim 60 buurtconcerten. ,,Er zijn al concerten uitverkocht. Vooral de kinderconcerten gaan hard”, merkt Bree. ,,Daarnaast hebben we zelfs iets voor pubers die nergens naartoe willen!”

De Grachtenfestival-directeur valt het op dat het publiek steeds jonger wordt. ,,Veel kaartjes worden ook gekocht voor één persoon. De concerten hebben geen pauze en zijn prima alleen te doen. Alles duurt ongeveer een uur, dus ellenlange opera’s zijn er niet bij. Zo kan iedereen iets proberen wat hij niet kent, zonder er te lang aan vast te zitten.”

Sopraan Sabra El Bahri Khatri (l.), violiste Emma Roijackers en harpist Joost Willemze strijden dit jaar om de Grachtenfestival Prijs. Ⓒ Melle Meivogel

Nadeel van een jonger publiek is dat de meeste kaarten niet langer worden verkocht in de voorverkoop, wat voor de organisatie wel zo overzichtelijk was. ,,Nu kopen mensen vaak tickets op het laatste moment. Vorig jaar werden voor grote concerten op de dag zélf soms nog 150 kaartjes verkocht en moesten we enkelen alsnog teleurstellen ...”

Toch snel zijn, dus.