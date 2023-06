Tielse fabrikant warmtepomp in Zweeds handen: ’waarde €640 miljoen’

Met de overname verdwijnt opnieuw een oer-Hollands bedrijf over de grens. De Tielse groep, leverancier van onder meer warmtepompen en ventilatieapparatuur, heeft wortels in 1880 en telt 450 werknemers. Het breidt vanwege de energiecrisis in hoog tempo uit, onder meer in de markt van warmtepompen.

Over een verkoop van Itho Daalderop werden al enige tijd gesprekken gevoerd. De aandeelhouders van Climate for Life Group, het Nederlandse investeringsfonds Parcom en het Vlaams-Nederlandse Smile Invest, hebben nu ingestemd om hun belang te verkopen.

Bekijk ook: Nederlands gasnetwerk goudmijn voor overgang groene energie

Het Zweedse beursgenoteerde Nibe Industrier krijgt honderd procent van de aandelen in handen van het bedrijf dat zelf is opgebouwd uit een combinatie van meerdere overnames en fusies.

Parcom kocht op zijn beurt in 2020 alle aandelen op van Gimv, een Belgische investeringsmaatschappij. Climate for Life, dat vorig jaar door de energiecrisis naar €221 miljoen omzet groeide, is onder de vleugels van de investeringsfondsen sinds 2000 uitgegroeid tot een groep die zich richt op installaties voor verwarming en koeling, warm water, ventilatie en regeltechniek. De waardering van de onderneming op €640 miljoen komt overeen met 13,6 keer de verwachte brutobedrijfswinst.

’Aanvullend’

Volgens ceo Gerteric Lindquist van Nibe Industrier is de investering gerechtvaardigd omdat „de omdat de twee bedrijven samen een van de grotere leveranciers van klimaatoplossingen in Europa kunnen worden.” Hoewel Nederland wereldwijd klein is, en ook de markt van warmtepompen in Zweden nog niet de allergrootste, kunnen ze samen een breder bedrijf opbouwen, aldus de Zweed. „De Nederlandse producten van Itho zijn erg geschikt in dichtbebouwde gebieden. Ze vullen onze Zweedse producten voor andere type bebouwing aan. Voor groei in Europa is er geen overlap”, verklaart de ceo na de deal waarbij ABN Amro Corporate Finance en Mazars adviseurs waren. „Nederlanders en Zweden lijken in veel op elkaar”, zegt Lindquist. „De mensen zijn erg praktisch, bescheiden, open voor vernieuwing en ook internationaal georiënteerd. Dat kan zakelijk heel goed uitpakken.”

Climate for Life zegt na de groeifase onder Parcom een volgende ontwikkeling te willen doormaken, de Zweedse koper biedt daarvoor voldoende kracht, zegt directeur Bas Korte, die later dit jaar zal terugtreden. „In Nibe hebben we de partner gevonden die qua bedrijfscultuur en langetermijnstrategie perfect bij ons past om onze ambities zowel in de Benelux als daarbuiten te helpen realiseren.” Nibe financiert de investering vanuit zijn beschikbare fondsen.

Ceo Bas Korte en Cfo David Eddes blijven ’om een soepele overgangsperiode te waarborgen’, aldus Nibe.Per 1 januari volgend jaar neemt Kerst Algera het roer over als ceo, Ingmar den Blanken als cfo.

Smile Invest, een groep die namens een veertigtal ondernemende families werkt, steekt vaker geld in Nederlandse groeiers. In april nam het een meerderheidsbelang in het Nederlandse zonnepanelenbedrijf Tenten Solar.