Tielse fabrikant warmtepomp in Zweeds handen: ’waarde €640 miljoen’

Dat maakt het concern uit Markaryd maandag bekend. De Tielse groep, leverancier van onder meer warmtepompen en ventilatieapparatuur, telt 450 werknemers en breidt momenteel in hoog tempo uit, onder meer in de markt van warmtepompen.

Over een verkoop van Itho Daalderop, in 1880 als Daalderop opgezet, werden al enige tijd gesprekken gevoerd. De aandeelhouders van DCG, het Nederlandse investeringsfonds Parcom en het Vlaams-Nederlandse Smile Invest, hebben nu ingestemd om hun belang te verkopen.

De Zweden krijgen honderd procent van de aandelen in handen van het bedrijf dat zelf is opgebouwd uit een combinatie van meerdere overnames en fusies.

Parcom kocht op zijn beurt in 2020 alle aandelen op van Gimv, een Belgische investeringsmaatschappij. Climate for Life, dat vorig jaar door de energiecrisis naar €221 miljoen omzet groeide, is onder de vleugels van de investeringsfondsen sinds 2000 uitgegroeid tot een groep die zich richt op installaties voor verwarming en koeling, warm water, ventilatie en regeltechniek.

’Aanvullend’

Volgens ceo Gerteric Lindquist van Nibe Industrier kunnen „de twee bedrijven samen een van de grotere leveranciers van klimaatoplossingen in Europa zijn.” Hun producten, die in het hogere prijssegment zitten, vullen elkaar aan, aldus Lindquist maandag.

Climate for Life zegt na de groeifase onder Parcom een volgende ontwikkeling te willen doormaken, de Zweedse koper biedt daarvoor voldoende kracht, zegt directeur Bas Korte. „In Nibe hebben we de partner gevonden die qua bedrijfscultuur en langetermijnstrategie perfect bij ons past om onze ambities zowel in de Benelux als daarbuiten te helpen realiseren.”