Oorlog in Oekraïne Vijf vragen: ’Nederlandse fiscus en douane mogen wel wat meer doen tegen Russisch bezit’

AMSTERDAM - Eerst had Nederland een opvallend laag bedrag van €6 miljoen aan Russische tegoeden bevroren. Niet veel later was dat juist €200 miljoen. Diverse media rekenden dit weekend op hun beurt uit dat er echter voor vele tientallen miljarden aan Russische geld ongestoord in Nederland staat. Hoe zit het nu?