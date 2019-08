Vrijdag uur van de waarheid voor Dijsselbloem bij IMF

De Europese ministers laten het nu vrijdagochtend op een stemming aankomen.

De Europese Unie probeert daarmee volgens persbureaus de interne blokkade te doorbreken. Dat moet helpen voorkomen dat Europa niemand vindt voor de post bij het IMF. Die zetel werd de afgelopen jaren altijd bevolkt door

Dijsselbloem leidde eerder de Eurogroep, het machtige overleg van ministers van Financiën van de eurozone. Daarin moest hij menige crisis bezweren.

De Fransen hebben naar verluidt echter een voorkeur voor Kristalina Georgieva, de huidige bestuurder van de Wereldbank.

Frustratie tastbaar

Ook de Spaanse minister van Economische Zaken Calvino, de Portugese ambtgenoot Centeno en Olli Rehn, de bestuurder van de centrale bank van Finland zijn in de race, melden persbureaus.

Voorzitter Christine Lagarde van het IMF naast toenmalig voorzitter Jeroen Dijsselbloem van de Eurogroep in crisistijd rond de Griekse hervormingen. Ⓒ ANP

Volgens Bloomberg was donderdagmiddag de frustratie in de hoofdsteden over het gebrek aan consensus over een ideale kandidaat bijna tastbaar geworden.

Eerder slaagde Nederland er niet in om Frans Timmermans tot voorzitter van de Europese Commissie te maken. IMF-bestuurder Christine Lagarde kreeg die post.

Het IMF neemt tot 6 september nog voordrachten voor kandidaten aan, op 4 oktober moet de benoeming rond zijn.