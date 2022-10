Philips schrapt wereldwijd 4000 banen, in Nederland 400 gedwongen ontslagen

In Nederland gaat het volgens een woordvoerder om 800 banen die verdwijnen, waarvan er in zo’n 400 gevallen sprake zal zijn van gedwongen ontslag. Wereldwijd werken nu 79.000 mensen bij Philips.

Over het afgelopen kwartaal meldde Philips, zoals aangekondigd in een winstwaarschuwing twaalf dagen geleden een omzetdaling van rond de 5% tot €4,3 miljard. Philips beleefde daarmee zijn 5e kwartaal waarin de omzet daalt, en die trend zal zich ook in de huidige periode voortzetten, zo verwacht het.

Miljardenafschrijvingen

Het bedrijfsresultaat kwam €1,5 miljard negatief uit, als gevolg van afschrijvingen op het onderdeel Respironics, dat onder andere de snurkapparaten maakt waarvan het bedrijf er 5,5 miljoen moet terugroepen, en zijn onderzoek- en ontwikkelingstak. Met de ingrepen in het personeelsbestand zal de komende maanden zo’n €300 miljoen gemoeid zijn.

Voor de rest van het jaar rekent Philips op een wederom een daling van 5% van de omzet ten opzichte van een jaar eerder, als gevolg van aanhoudende problemen met tekorten aan onderdelen en grondstoffen en teruglopende orders. Omzetten lopen met name terug bij de onderdelen die medische apparatuur maken. De divisie ’personal health’ die onder andere scheerapparaten en tandenborstels maakt, blijft als enige groeien.

Jakobs noemt het in een persbericht ’zijn onmiddelijke prioriteit om de bedrijfsvoering te verbeteren, zodat we kunnen beginnen aan het terugwinnen van het vertrouwen van onze patiënten, consumenten en klanten, net als onze aandeelhouders en andere betrokkenen.” Het bedrijf is in anderhalf drie kwart van zijn waarde op de beurs kwijtgeraakt.

De beslissing om 4000 banen te schrappen noemt hij ’moeilijk, maar nodig’, en ’ééntje die niet licht genomen wordt en met respect voor de betrokken collega’s zal worden uitgevoerd.’

Besparing van €300 miljoen per jaar

Bij de presentatie van de resultaten over het vorige kwartaal in augustus noemde toenmalig ceo Frans van Houten die periode nog ’een kantelpunt’ na een tijd van corona-verstoringen, inflatie en componententekorten. „We zien het begin van verbeteringen”, zei hij toen.

Daar moest Van Houten in de laatste dagen voor zijn aftreden op terugkomen. In plaats van de beloofde omzetgroei, bleek Philips af te koersen op een krimp van rond de 5% en een lagere winst. De oorzaak van de verslechterde vooruitzichten ligt in het feit dat Philips veel meer moeite blijkt te hebben om zijn toeleveringsketen op orde te krijgen dan het eerder zei te verwachten.

Van Houtens opvolger Jakobs verzekerde bij de toelichting op het winstalarm ’lasergefocust’ te zijn op het verbeteren van de bedrijfsvoering. Met de eerste klap van 4000 banen, denkt hij jaarlijks €300 miljoen te besparen.