Koperen jubileum Brownies & Downies: ’Meer zorg dan dagbesteding’

Links Henk Voormolen, midden Thijs Swinkels en rechts Harold die iets lekkers uitserveert. Ⓒ Rias Immink

Veghel - „Fa-la-fel. Het is broodje fa-la-fel”, herhaalt Henk Voormolen, directeur Brownies & Downies bij Albron. „Broodje fa…. dat is een moeilijk woord, dat moet ik nog leren”, zegt medewerker Harold, als hij de bordjes afruimt. Broodje falafel is nieuw op de kaart bij Brownies & Downies. Sinds vorig jaar is cateraar Albron eigenaar dit van uiterst aaibare horeca- en zorgbedrijf, dat nu 12,5 jaar bestaat.