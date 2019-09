Facebook krijgt eigen ’hooggerechtshof’

De commissie moet begin 2020 aan het werk gaan. De bedoeling is dat gebruikers die het niet eens zijn met beslissingen van Facebooks moderatoren, die beslissingen bij het nieuwe orgaan kunnen aanvechten. Dat moet weer leiden tot „betere besluiten” over wat acceptabel is op Facebook, en wat niet. In de commissie moeten ook mensen zitten „waar groepen mensen zich ongemakkelijk bij voelen”, aldus hoofd governance Brent Harris van Facebook.

Concrete namen heeft het sociale medium nog niet, maar eind dit jaar moet de commissie elf namen tellen, en uiteindelijk zelfs veertig. De commissie wordt ingesteld na kritiek op Facebook dat het een te duidelijke politieke voorkeur heeft, en rechtse geluiden te weinig ruimte geeft.