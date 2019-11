'Aandacht voor langetermijnprognose Boskalis'

De visie van Boskalis over de ontwikkelingen in verschillende afzetmarkten op de middellange en lange termijn zijn vooral interessant, menen de kenners. De markt voor offshore-wind kampt bijvoorbeeld met ingrijpende veranderingen na het wegvallen van subsidies. Boskalis moest daardoor in de eerste helft van het jaar een forse voorziening treffen. Ook de vooruitzichten voor het onderdeel havensleepdienst trekken veel aandacht nadat Boskalis afgelopen maand van zijn belang in samenwerkingsverband Saam Smit Towage afscheid nam.

De verwachtingen van het bedrijf over de winstgevendheid in 2019 bevatten volgens ING waarschijnlijk geen verrassingen. Boskalis ging bij de laatste update uit van een vlak bedrijfsresultaat (ebitda) in 2019 van circa 350 miljoen euro. Onder de streep wordt er in de tweede helft van het jaar op een forse verbetering gerekend vergeleken met de eerste helft van 2019.

ING heeft een koopadvies op Boskalis met een prijsdoel van 26,25 euro.