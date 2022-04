’Prijsverlaging glasvezel KPN levert huishoudens €200 miljoen op’

Dat concludeert de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

KPN en Glaspoort, een samenwerkingsverband tussen KPN en pensioeninvesteerder APG dat met name op het platteland glasvezelaansluitingen realiseert, beloofden begin april de tarieven te verlagen. Die gaan wat hun betreft voor de komende acht jaar 10 tot 30 procent omlaag.

De ACM begon in 2020 aan een onderzoek of er regulering nodig is van de vaste netwerken in Nederland. De waakhond concludeerde dat KPN en Glaspoort mogelijk met mededingingsproblemen te maken krijgen.

Zowel KPN als Glaspoort kwam daarop met voorstellen voor lagere tarieven. Ook andere voorwaarden worden verbeterd voor internetaanbieders zonder eigen glasvezelnetwerk.

Volgens de ACM kunnen de toezeggingen een significant effect hebben op de markt voor vaste internettoegang. Dat leidt tot meer concurrentie op prijs en snelheid, waardoor het voor huishoudens aantrekkelijker wordt om voor sneller internet te kiezen.