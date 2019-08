Beleggers hoeven niet zo hard meer te hollen, maar stilstaan is er ook niet bij. Ⓒ AFP AEX 554.32 -3.17 %

Amsterdam - In vergelijking met de bomvolle afgelopen week wordt het nu wat rustiger voor beleggers. Maar dan nog blijven er genoeg zaken over die de aandelenkoersen in beweging zetten: van Duitse industriecijfers tot resultaten van Ahold Delhaize, PostNL en ABN Amro.