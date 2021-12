Belegger klaagt Tesla aan om tweets Elon Musk

De belegger, David Wagner, wil onder meer inzage in interne documenten om na te gaan of Tesla en Musk afspraken met de Amerikaanse beurswaakhond SEC hebben geschonden. Musk trof eerder een schikking met de toezichthouder, waarbij hij beloofde al zijn tweets die de beurskoers van Tesla kunnen beïnvloeden vooraf te laten controleren door juristen.

Groot schandaal

Die afspraken volgden op een groot schandaal in 2018 waarbij Musk via Twitter beweerde dat hij overwoog zijn bedrijf van de beurs te halen en de financiering voor die uitkoop rond was. Naar later bleek was dit niet waar, maar de tweets zorgden wel voor een sterke stijging van het aandeel Tesla.

Ondanks de problemen die Musk zich met zijn Twitter-gedrag eerder op de hals haalde, deed hij in november opnieuw een opvallende mededeling. In een peiling onder zijn volgers vroeg hij of hij Tesla-aandelen moest verkopen. Toen een meerderheid voor was, kondigde hij aan een tiende van zijn belang in het bedrijf van de hand te doen. Sinds die berichten zijn aandelen van Tesla ongeveer een kwart minder waard geworden.

Wagner wil onder andere weten of de tweets over de aandelenverkoop vooraf waren gecontroleerd en goedgekeurd. Ook wil hij weten of de raad van bestuur van Tesla wel goed heeft opgetreden tegen Musk.