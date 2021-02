Online pokeraars krijgen betaalde belasting terug

Dat bevestigt de fiscus na berichtgeving op vakmedium casinonieuws.nl.

Het is de uitkomst van een lang slepende juridische kwestie. Er kan op dit moment geen kansspelbelasting worden geheven over (online) winsten bij een bedrijf uit de Europese Unie.

Maar bij het bedrijf achter pokerstars.eu was het onduidelijk of ze nu gevestigd zijn op Malta (wel EU) of het Britse eiland Man (geen EU).

Onzekerheid

Tot aan de Hoge Raad werd geprocedeerd. Maar die oordeelde op 11 september 2020 dat pokerstars.eu binnen de EU was gevestigd, en op 4 december 2020 dat het buiten de EU was gevestigd. Terwijl beide zaken op dezelfde feiten waren gebaseerd.

De Belastingdienst maakt nu een einde aan de onzekerheid: er wordt geen kansspelbelasting geheven. Wie de belasting in voorgaande jaren heeft betaald, kan die terug krijgen. Om hoeveel mensen of geld het gaat, kan de fiscus niet zeggen.

Het zou gaan om behaalde winsten vanaf 30 mei 2012: het moment dat pokerstars.eu zich op Malta vestigde. Wie juist dik heeft gewonnen op pokerstars.fr heeft pech: hoewel de url Frans lijkt te zijn, is dit bedrijf toch wel echt gevestigd op Isle of Man.