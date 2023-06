Premium Het beste van De Telegraaf

’Maak het mogelijk dat baas werknemer €2000 netto per jaar schenkt’

Door Connie de Jonge

Werknemers van AH legden eind april het werk neer uit protest tegen de hoge beloning voor de topman en het lage loonbod voor hen. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Laat werknemers meeprofiteren als het goed gaat met hun bedrijf. Daarvoor pleit CNV-voorzitter Piet Fortuin in een oproep aan werkgevers en kabinet. Hij wil dat het mogelijk wordt dat iedereen van de baas netto €2000 per jaar krijgt. Dat kan in de vorm van een winstdelingsregeling of van bedrijfsaandelen zijn.