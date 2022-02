Ondernemer moet langer op geld wachten door storing fiscus

Zij ontvangen hun btw-teruggaaf en beschikking over januari mogelijk een dag later. Volgens de fiscus doet het probleem zich voor bij ondernemers die de btw-aangifte met hun eigen software of met die van hun fiscaal dienstverlener hebben gedaan. Zakenlieden die gebruikmaken van het internetportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk hebben er geen last van.

Ict-systemen

De Belastingdienst kwam vorige maand in het nieuws, omdat de verlaging van de btw op groente en fruit naar 0% nog jaren op zich laat wachten. De politiek wil dat, maar de ict-systemen van de fiscus blijken de btw-verlaging niet aan te kunnen.

Het compenseren van belastingbetalers voor de te veel betaalde spaartaks is ook al bestempeld als een ’nagenoeg onmogelijke opgave’ voor de fiscus. Daarvoor zouden blikken ambtenaren nodig zijn om de aanslagen handmatig te corrigeren of maandenlang aan een ict-wijziging gewerkt moeten worden.