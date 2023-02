Premium Het beste van De Telegraaf

Onvergetelijke werkdag Ontslag genomen en de woestijn in: ’Altijd redenen om je vertrek uit te stellen’

Door Klaartje Bax Kopieer naar clipboard

Verliefd op Marokko. Ⓒ ANP/HH

„Mijn laatste werkdag in de boekhandel was 28 december vorig jaar. Twee maanden daarvoor had ik mijn ontslag ingediend”, vertelt Fanny van Laerhoven. ’Niet niks’ vond ze het om na 23 jaar de deur achter zich dicht te doen, maar nu is ze ’toch wel trots’ dat ze de stap heeft durven zetten. Sinds begin dit jaar woont en werkt Van Laerhoven in Marokko. Met haar bedrijfje Zindernis Woestijnreizen organiseert ze groepsreizen en reizen op maat naar de woestijn.