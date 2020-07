Column: een voorbode van een zeldzame gebeurtenis

Onze voorouders zagen kometen als een voorbode van onheil. Ⓒ ANP/HH

Er zijn van die dingen die je niet vaak meemaakt. Dat je zomaar met het blote oog een komeet kunt zien aan de hemel bijvoorbeeld. Tot het einde van deze maand is dat echter wél mogelijk, de komeet Neowise is dan goed te zien. Het heeft iets magisch, vond zowel mijn zoontje als ik toen we laatst vlak voor middernacht de nachtelijke hemel afspeurden op zoek naar het vliegende brok ijs – en de komeet met de kenmerkende lange staart zagen overvliegen.