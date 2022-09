VK in recessie na overlijden koningin

Enkele weken geleden gingen de economen van de Britse centrale bank nog uit van een licht herstel gedurende dit kwartaal. Maar het uitroepen van een extra vrije dag, op de dag van de begrafenis van Elizabeth, zorgt ervoor dat er nu van wordt uitgegaan dat het nationale inkomen ook dit kwartaal met 0,1% zal dalen.

Het is voor het tweede kwartaal op rij dat er een extra vrije dag is verleend als gevolg van gebeurtenissen rond het koningshuis. Begin juni kregen de Britten al een extra vrije dag als gevolg van het platina jubileum van Koningin Elizabeth.

De vrije dagen betekenen niet alleen dat er niet gewerkt wordt op kantoren en fabrieken. Het zorgt er ook voor dat vrijwel alle winkels en de meeste supermarkten, die op normale zondagen het grootste deel van de dag open zijn, gesloten waren. Dat heeft aanzienlijke gevolgen voor een land waarbij het nationale inkomen vooral bepaald wordt door de hoogte van de consumptie.

De Bank of England besloot niettemin de rente te verhogen. Het basistarief van de centrale bank werd met 50 basispunten verhoogd tot 2,25%. Dit is het hoogste niveau sinds 2008. De verhoging is bedoeld om de hoge inflatie van meer dan 10% de kop in te drukken.