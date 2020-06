AEX pakt verzekerd top in vier maanden

De AEX eindigde 1,6% hoger op 574,19, het hoogste slotniveau sinds eind februari. Intraday werd een piek van boven 576 punten aangetikt. De AMX klom 2% naar 766,57 punten.

Op andere Europese beurzen was het ook goed toeven. De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen tot 2,2%.

Aanhoudend hoge aantallen nieuwe coronabesmettingen in de VS leek beleggers niet meer te verontrusten. Meevallende Europese inkoopmanagersindices vooral vanuit Frankrijk, zowel in de industrie als bij de dienstensector, droegen sterk bij aan het opgewekte sentiment. Teeuwe Mevissen, econoom bij Rabobank, benadrukt dat er nog wel kanttekeningen zijn te zetten bij de Franse opsteker. Hij wijst er op dat de bedrijvigheid op een zeer laag niveau stond vanwege de strenge lockdown in het Zuid-Europese land, waardoor er al snel sprake van flink herstel is. „Toch was de Franse veerkracht deze maand opvallend. Er werd verwacht dat pas vanaf het derde kwartaal herstel zichtbaar zou zijn.”

De vrees voor een oplaaiend handelsconflict tussen Amerika en China werd snel de kop weer ingedrukt nadat president Trump via Twitter verzekerde dat de begin dit jaar afgesloten deal nog „volledig intact” is. Toch houdt Mevissen er sterk rekening mee dat richting de Amerikaanse verkiezingen de handelsdeal gaat sneuvelen. „Er zijn steeds meer irritaties wederzijds onder meer vanwege Huawei, het coronavirus en de achterblijvende import van sojabonen door China.”

In de middag werd de kooplust bij beleggers enigszins getemperd na overwegend tegenvallend Amerikaanse macronieuws. Het herstel bij de bedrijvigheid voor zowel de industrie als de dienstensector viel tegen. De verkoop van nieuwbouwwoningen trok daarentegen veel sterker aan dan voorspeld.

Na de enthousiasme in de voorbije maanden voorziet Mevissen dat in de tweede helft van het jaar afkoeling bij de aandelenmarkten op de loer ligt. „Het is voorbarig dat beleggers er steeds meer van uitgaan dat er geen tweede coronagolf komt. Met de verwachte perikelen rond de handelsdeal tussen China en Amerika in combinatie met de zorgen over de Brexit is het niet vreemd om een correctie van de koersen te voorzien.”

Aegon blinkt uit

In de vrijwel geheel groengekleurde AEX ging Aegon met een koerssprong van 8,5% riant aan kop. Het koopadvies van de Duitse zakenbank Berenberg gaf de verzekeraar een flinke impuls. Daarnaast hebben Aegon en Banco Santander groen licht gekregen om de Spaanse levensverzekeraar Popular Vida af te splitsen en vervolgens in een nieuwe vorm in te lijven.

De toeleverancier aan de chipsector ASMI pluste 5,2% naar een nieuwe piek van net onder de €130. ArcelorMittal was ook in goede doen en koerste 4,9% hoger. De staalgigant is druk bezig de kaspositie te verstevigen met de verkoop van activiteiten.

Banken hadden de wind stevig in de rug met steun van het nieuws over de verwachte uitweg tussen Duitse rechters en ECB over de uitvoering van het crisisbeleid. Volgens Mevissen is het opmerkelijk dat de ECB toch de moeite lijkt te nemen om het gesprek aan te gaan in Duitsland. ABN sprintte 5,2% vooruit, terwijl ING 2,8% in waarde steeg.

RD Shell steeg 2,5% geholpen door de verder oplopende olieprijzen. Het olie- en gasconcern gaat ingrijpen in bij zijn personeelsbestand vanwege corona en de klimaatdoelen.

Unibail-Rodamco-Westfield was een negatieve uitzondering en zakte 1,1%. Het vastgoedfonds heeft €750 miljoen opgehaald met de plaatsing van obligaties.

Bekijk ook: Shell schrapt banen en reorganiseert concern

Aalberts stal bij de middelgrote fondsen de show en schoot 6,1% omhoog. De industrieel toeleverancier meldde dat de omzet na enkele zwakke maanden weer groeit en de herstructureringsplannen versneld worden doorgevoerd.

Telecom- en kabelbedrijf Altice Europe, de achterblijver deze week zag de koers 3,6% herstellen.

Smallcap Accsys blonk uit met een winst van 5,9%. Het houtveredelingsbedrijf zag de omzet in april sterk terugvallen, maar meldt dat er inmiddels sprake is van een normalisatie.

Ben je benieuwd of het beursfeest in het tweede jaarhelft zal aanhouden? Experts geven hun visie tijdens een webinar donderdagavond. Meld je hier aan.