Beleggers smullen van Aegon en Aalberts

De AEX stond om kwart voor twaalf 1,5% hoger op 573,72 punten, het hoogste niveau sinds eind februari. De AMX klom met 1,8% naar 765 punten.

Op andere Europese beurzen was het ook . De Britse FTSE 100, de Duitse DAX en de Franse CAC 40 klommen respectievelijk 0,8%, 2,1% en 1,5%.

Aanhoudend hoge aantallen nieuwe coronabesmettingen in de VS leek beleggers niet meer te verontrusten. Meevallende inkoopmanagersindices uit Frankrijk, zowel in de industrie als bij de dienstensector, droegen sterk bij aan het opgewekte sentiment. Volgens Richard Abma, vermogensbeheerder bij OHV, is het nog te veel voorbarig op uit de voorzichtige positieve economische signalen bij eurolanden te concluderen dat het weer de goede kant opgaat. „Het is logisch dat met het openzetten van de Franse economie de bedrijvigheid weer aantrekt, maar vooral bij consumenten is er nog steeds veel terughoudendheid zichtbaar ondanks de versoepeling van de coronamaatregelen.”

Vannacht waren de futures in de VS nog even hard weggezakt, nadat de Amerikaanse handelsadviseur Peter Navarro bij Fox News leek te suggereren dat het handelsakkoord met China dat begin dit jaar werd afgesloten van tafel was. Trump verzekerde echter via Twitter dat de deal nog „volledig intact” is. Daardoor wakkerde de koopbereidheid bij beleggers al snel weer aan.

Met de enthousiaste gang van zaken op het Damrak lijkt de deur open te staan voor de AEX om de weg omhoog te gaan vervolgen. Abma houdt echter een slag om de arm over een verdere opmars. Hij wijst er op dat teleurstelling op de loer ligt vooral bij de start van het nieuwe cijferseizoen. Daarnaast is het volgens hem nog steeds afwachten of een tweede coronagolf kan worden voorkomen en welke impact een dreigende ontslaggolf gaat krijgen . „Het zou me dan ook zeer verbazen als de AEX in een rechte lijn richting de 600 punten gaat.”

Bij de Nederlandse hoofdfondsen ging Aegon met een koerssprong van 6,9% aan kop. Het koopadvies van de Duitse zakenbank Berenberg gaf de verzekeraar een flinke impuls.

De toeleverancier aan de chipsector ASMI volgde met een plus van 5,7% naar een nieuwe piek dicht tegen €130. ArcelorMittal was ook in goede doen en koerste 4,3% hoger. De staalgigant is druk bezig de kaspositie te verstevigen met de verkoop van activiteiten.

Unibail-Rodamco-Westfield klom 2,1%, na de melding van het vastgoedfonds €750 miljoen te hebben opgehaald met de plaatsing van obligaties.

Banken hadden ook de wind stevig in de rug door vanwege de toegenomen risicobereidheid bij beleggers. ABN kreeg er 3,8% bij, terwijl ING 3,2% in waarde steeg.

Aalberts ging bij de middelgrote fondsen met een winst van 6% aan kop. De industrieel toeleverancier meldde dat de omzet na enkele zwakke maanden weer groeit en de herstructureringsplannen versneld worden doorgevoerd.

Telecom- en kabelbedrijf Altice Europe steeg 5,6%.

Smallcap Accsys klom 7,7%. Het houtveredelingsbedrijf zag de omzet in april sterk terugvallen, maar meldt dat er inmiddels sprake is van een normalisatie.

Heijmans steeg 2,4%. Het bouwconcern gaat voor Rijkswaterstaat groot onderhoud uitvoeren aan de rijksweg A79 tussen Maastricht en Heerlen.

