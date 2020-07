Ook belegger niet blij met Orbán

Puur kijkend naar de economische cijfers lijkt het erop dat Hongarije het helemaal niet zo slecht doet. De groei lag de afgelopen jaren ruim boven het EU-gemiddelde en het land voerde een gedisciplineerd fiscaal beleid.

Orbán benadrukte in april nog dat het begrotingstekort onder de EU-norm van 3% zou moeten blijven, omdat het land anders speelbal kan worden van speculanten.

Coronacrisis

De coronacrisis slaat echter ook hard toe in Hongarije. De Oeso toonde zich anderhalve maand heel somber met een voorspelde economische krimp van 8 tot 10%, waarmee het land het slechter zou doen dan de EU als geheel. Voor volgend jaar wordt wel weer een groei van 4,6% voorzien, maar bij een tweede virusgolf zou dit tot 1,5% beperkt blijven.

Recente economische prognoses van andere instituten zijn minder somber, zeker nu het land gebruik kan maken van een nog grotere subsidiepot van de EU. Bovenop de tot €35 miljard toegenomen reguliere subsidies voor de komende zeven jaar komt een extraatje uit het herstelfonds van €8 miljard aan subsidies en €7 miljard aan leningen.

Rechtsstaat

Vergeleken met andere landen staat Hongarije er economisch gezien dus niet slecht voor. Maar beleggers zien met lede ogen aan dat Orbán de rechtsstaat steeds verder uitholt.

Zo is de rechtelijke macht amper nog onafhankelijk en er blijft weinig over van de vrije pers, zeker na het ontslag van de hoofdredacteur van de grootste onafhankelijke nieuwssite op woensdag. Beleggers die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben, zullen het land zodoende steeds meer mijden. Maar ook andere beleggers, want het risico ligt op de loer dat Orbán bedrijven keihard aanpakt als zij een voor hem onwelwillend beleid voeren.