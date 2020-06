Camera-makers profiteren van geweld in VS

Dat blijkt maandag voorbeurs op Wall Street. Vooral het aandeel van producent Digital Ally explodeerde, met een toename van 90%.

Na de dood van de door agenten aangehouden Amerikaan George Floyd in Minnesota braken rellen uit tegen rassendiscriminatie in grote steden.

Ook Axon Enterprise, producent van de Taser en in veiligheidsvesten verwerkte camera’s, ging met 7% omhoog. ConcurrentVislink steeg met 40% en Cemtrex won 80% in de grijze handel.

Winkels werden afgelopen dagen geplunderd, relschoppers stichtten brand. Beleggers verwachtten een toeloop op wapens en beveiligingsapparatuur. De beurzen in New York bewogen na een daling in de ochtend opwaarts richting opening om 15.30 uur.