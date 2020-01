Duitse winkelverkopen scherp gedaald

Het is de sterkste afname sinds medio 2007. De verkoop van levensmiddelen, drank en tabaksproducten ging omlaag. Economen hadden in doorsnee op een daling met 0,5 procent gerekend. Op jaarbasis klommen de winkelverkopen in de grootste economie van Europa in december met 0,8 procent, na een toename met 2,8 procent een maand eerder.

Over heel 2019 namen de Duitse winkelverkopen met 2,7 procent toe in vergelijking met 2018.