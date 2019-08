Adecco voelt vertraging in auto-industrie

De omzet van Adecco zakte in de verslagperiode met 3 procent. In totaal werd er voor iets meer dan 5,2 miljard euro aan opbrengsten in de boeken gezet. De winst kwam uit op 159 miljoen euro. De omstandigheden in juli tonen daarbij aan dat de ontwikkelingen zoals in het tweede kwartaal zich doorzetten, aldus het bedrijf.

