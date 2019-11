’Bij grondtest Boeing 777X scheurt romp uiteen’

Volgens de Seattle Times die de hand wist te leggen op beelden van de test is bij het bepalen van de sterkte van het toestel die speciaal voor de extreme test was gebouwd een rompdeel volledig gescheurd. Eerder werd door de lokale krant nog gemeld dat onder de hoge druk een deur van het toestel zou zijn opengesprongen.

De test met de 777X, de opvolger van de 777, gebeurde in de Boeing-fabriek in Everett even ten noorden van Seattle. De vliegtuigbouwer liet aan de krant weten dat de test nog volledig moet worden geanalyseerd, maar dat de uitkomsten geen significante invloed zullen hebben op de voorbereiding voor de eerste vlucht van het nieuwe toestel.

Boeing gaat nog steeds gebukt onder de problemen met de Boeing 737 Max. Na twee vliegtuigongelukken kort na elkaar mogen toestellen van dit type tot nader order niet de lucht meer ingaan.

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit FAA heeft eerder deze week laten weten elk toestel zelf te inspecteren, voordat goedkeuring wordt gegeven om het vliegtuig weer te laten vliegen.

De crisis zou de vliegtuigfabriek al bijna tien miljard dollar kosten. Daar komen hoge claims van gedupeerde klanten nog bij.

