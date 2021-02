Financieel

Siemens Energy schrapt 7800 banen

Siemens Energy gaat de komende jaren wereldwijd 7800 banen schrappen, vooral in Duitsland en de Verenigde Staten. Veel banen worden geschrapt bij het onderdeel dat onder meer turbines maakt die worden gebruikt in gas- en kolencentrales. Het is volgens een woordvoerder nog niet duidelijk of er ook in...