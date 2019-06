'Meer nodig voor koersherstel Unibail'

Er is nog steeds een kloof tussen de prognoses van het bedrijf zelf en de verwachtingen van de markt, aldus de bank. Voor echt koersherstel zijn in de ogen van ING enkele zaken nodig. Allereerst is het belangrijk dat er vertrouwen komt in de balans, en daarvoor zal Unibail nog meer bezittingen moeten afstoten. Verder is meer vertrouwen nodig in de ambities van Unibail, bijvoorbeeld wat betreft groei van de huurinkomsten.

,,Dit vereist tijd, vertrouwen en uitvoering'', merkt ING op. De bank handhaaft voorlopig zijn holdadvies voor het vastgoedfonds, met een koersdoel van 148 euro. Het aandeel Unibail stond maandag omstreeks 10.40 uur nagenoeg vlak op 135,80 euro.